Laïcité : le Collectif des Professeurs de la HE Francisco Ferrer inquiet de l’absence de régulation de la tenue des étudiants

Au fil des mois, le malaise grandit. La suppression des deux articles du règlement intérieur a des effets inattendus. La plupart des étudiantes musulmanes arrivent avec des tenues de plus en plus couvrantes et les garçons s’émancipent de toute tenue estimée décente. Ils viennent en jogging, une casquette vissée sur le crâne, à l’endroit ou à l’envers.

"Le règlement, établi depuis des années, n’était pas dirigé contre quelqu’un ou quelque chose, réagit Roland Bourgeois, professeur de sciences et autre membre du Collectif. C’était prévu pour avoir une certaine décence dans l’habillement. On demande aux professeurs une tenue correcte, et c’est logique, on ne voit pas un professeur arriver en short et en sandales."

Les étudiants, eux, revendiquent une liberté totale. "Ils font preuve entre eux d’une très grande tolérance, mais la tolérance doit avoir des limites, estime Roland Bourgeois, les règles existent pour que tout le monde puisse vivre ensemble".