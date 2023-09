Laia vient de Grand-Bigard.

À 13 ans seulement, la jeune Laia rêve de devenir chanteuse ou astronaute. Passionnée de chant depuis qu’elle est toute petite, Laia a décidé de sauter le pas et de s’inscrire à The Voice Kids après avoir gardé cette idée en tête pendant très longtemps. En plus de son amour immense pour la musique, Laia aime danser, mais elle le fait juste pour le plaisir. Grande amatrice de pop, de rap et de hits actuels, c’est dans les chansons tristes qu’elle trouve son plus grand calme. Pour son Blind, la fillette a fait le choix d’interpréter un tube intergénérationnel : "Love of my life" de Queen.