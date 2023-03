Lahamaide : le forum des simplicités, une foire aux idées pour changer le monde (mais pas assez vite pour tout le monde)

Ils sont venus chercher dans ce forum d’initiatives écologiques des choses simples et des idées pour réduire leur empreinte écologique. "Faire des paniers avec ce qu’on trouve dans la nature. C’est le genre de pratique qu’on a perdu, mais ça vaut la peine de s’y réintéresser", explique Philippe, près de l'atelier vannerie. Marie-Paule et Georges, eux, sont venus voir si leur micro-ondes pouvait fonctionner à nouveau après un passage au repair café. Diego et ses parents, eux, s’intéressent aux cultures de la région au stand du parc naturel du pays des collines.

À côté des ateliers permaculture, vacances autrement ou énergie verte, il y a aussi des conférences ou des balades (à la recherche de plantes médicinales). Christiane aurait aimé trouver au forum des simplicités de Lahamaide autre chose que des idées de petits gestes citoyens en faveur de la planète. "J’ai vu des choses intéressantes. Mais j’aurais voulu trouver des réponses aux problèmes urgents de réchauffement climatique, des stands contre la bétonisation galopante, par exemple. Faire son petit jardin, c’est bien, mais maintenant, il faut des solutions radicales si on veut en réchapper".