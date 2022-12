Lahage -Tintigny : "Wool for Ukraine", un événement qui conjugue artisanat de la laine et solidarité

La laine pour tisser des liens avec les réfugiées ukrainiennes, voilà l’idée du projet " Wool for Ukraine" initié par la Fondation Zywiec de développement en Pologne et qui essaime un peu partout en Europe et notamment en Belgique, en Gaume, précisément.

Ce projet offre de la laine et des outils de travail de la laine à des réfugiées ukrainiennes, mais ce n’est pas tout : " c’est vraiment développer les compétences et continuer la transmission de savoir-faire autour des arts textiles et du travail de la laine qui est très populaire en Ukraine, il y a vraiment de belles traditions autour du travail de laine, et donc l’idée c’est que tout ça ne s’arrête pas avec la guerre, que les femmes puissent continuer à transmettre, continuer à partager, à créer des liens là où elles sont réfugiées parce que le travail de la laine est quand même partagé dans tous les pays. Il y a de la laine partout et donc c’est un vecteur, en fait, d’intégration à certains endroits ", explique Ygaëlle Dupriez, créatrice de la marque belge de produits en laine locale "La Laine des coccinelles ".

" La Laine des coccinelles" et l’atelier-boutique “Coccinelles et compagnie” souhaitent donc s’associer à cette démarche et proposent le 18 février prochain un évènement qui aura lieu à Lahage, dans la commune de Tintigny.

Plusieurs animations seront proposées ce jour-là : des ateliers d’initiation à des techniques traditionnelles ukrainiennes de travail de la laine, la récolte de laine sous différentes formes (fils de toutes tailles, nappes cardées, ruban, pré-feutre, etc.) et d’outils de travail de la laine (fuseaux, aiguilles à tricoter, crochets, cardes, petits métiers à tisser, etc.). Ces dons seront destinés aux réfugiées ukrainiennes vivant dans la région.

Au programme également : des ateliers d’initiation au filage et au feutrage de la laine ou encore la vente d’artisanat réalisé par des Ukrainiennes.

La première étape de ce projet est d’entrer en contact avec des réfugiées ukrainiennes en Wallonie, en Lorraine ou au Luxembourg qui ont des savoirs ou des envies autour de la laine.

Elles peuvent prendre contact, par mail si possible, via info@lalainedescoccinelles.be ou par téléphone : 0475/ 47 98 17.