Laetitia recherche un ticket pour le concert de Beyoncé en Belgique

Comme tous les lundis matins, Laetitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine sur Tipik, Laetitia est en proie à d'affreux doutes... Le monde tourne-t-il à l'envers ? Les petits tracas du quotidien qui l'empêchent de dormir trouveront toujours une réponse dans ses chroniques. Jamais désabusée, toujours drôle et de bonne composition, Laetitia vous fera voir la vie autrement !

Cette semaine, Laetitia recherche des tickets pour le concert de Beyoncé en Belgique... :

En ce début de semaine, j'ai envie de vous parler de l'information la plus importante de la semaine passée, que dis-je, de l'année, alors non je ne parle pas d'une solution à la guerre en Ukraine et encore moins du réchauffement climatique, mais de quelque chose de beaucoup plus important : le concert de Beyoncé. Qu'est-ce que la survie de l'humanité face à un concert de la Reine de la Pop?