Laëtitia Milot veut se venger dans "Quand je serai grande, je te tuerai"

"Quand je serai grande, je te tuerai", une coproduction de la RTBF, est à retrouver le 1er août à 20h40 sur La Trois et Auvio. Dans ce thriller, Laëtitia Milot a subi un terrible traumatisme d’enfance et veut assouvir son besoin de vengeance ...

Alors qu’elle n’a que 7 ans, Jeanne assiste impuissante au meurtre de sa mère. Près de 25 ans plus tard, elle a tout d’une femme accomplie : maman d’une petite Lucille, elle dirige avec son mari une ferme ostréicole. Mais alors qu’elle se rend à l'hôpital pour une visite médicale, elle croise Alexandre, un médecin bien sous tous rapports. Pour Jeanne, c'est le choc : elle est persuadée d’avoir croisé et reconnu l'assassin de sa mère. Elle prévient sa famille puis la police et tente de relancer l’enquête… Mais personne ne veut la croire à commencer par ses proches. Personne à part Alice, une flic à quelques jours de la retraite…

Au casting, on retrouve également Marie-Anne Chazel, Antoine Dulery, Nicolas Gob et Lionnel Astier. Ce téléfilm a été tourné sur l'Île de Ré, à La Rochelle et à Royan en février 2017. Sur le tournage, les comédiens se sont très bien entendus, comme le soulignait Laëtita Milot dans une interview pour TF1. Elle évoquait sa rencontre avec Marie-Anne Chazel :

J’ai découvert une comédienne avec un grand cœur. Je suis tombée amoureuse de son caractère et de sa simplicité. C’est rare de rencontrer des comédiens avec une telle carrière et une si grande humilité.

