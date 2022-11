Laetitia Milot publie un sublime message pour la fin de Plus Belle La Vie

C'est une page de l'histoire de la télévision qui se tourne. Après quasiment 20 ans et plus de 4000 épisodes, Plus Belle La Vie s'arrête.

Si vous n'avez pas encore vu le très attendu dénouement de la série, vous pouvez encore le regarder sur Auvio.

Plus Belle La Vie a permis à des comédiens comme Dounia Coesens, Laurent Kérusoré ou encore Laetitia Milot de se faire connaître. Cette dernière a incarné le rôle de Mélanie de 2004 à 2015 dans la série aux couleurs de Marseille. La comédienne a souhaité faire un vibrant hommage à Plus Belle La Vie sur Instagram.