Laetitia Milot inaugure un nouveau décor champêtre dans "Demain nous appartient"

Si d’ordinaire le tournage de "Demain nous appartient" a lieu à Sète, les équipes de production de la série ont récemment posé leurs caméras dans un village situé en périphérie de la ville.

Depuis le début de l’été, un nouveau personnage nommé Angélique a fait son apparition dans "Demain nous appartient". Campée par Laetitia Milot, celle-ci a convié sa nièce Sara et sa petite amie Roxane à venir passer quelques semaines avec elle et son mari dans leur maison de campagne. Ce qui s’annonçait comme des vacances de rêve, pourtant, a rapidement viré au cauchemar : entre le feu d’artifice du 14 juillet qui a valu à Roxane de sévères brûlures et le comportement étrange de Violette, la cousine de Sara, les deux jeunes filles sont loin de passer le séjour tranquille qu’elles prévoyaient ! Sans parler de la tentative d’assassinat dont vient d’être victime Béatrice, la mère de Sara…