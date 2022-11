Laetitia Mariette, l'art de créer l'horreur sur les visages

Halloween est une fête mondialement connue et commercialisée un peu partout. On trouve de tout sur le marché et il faut parfois rester prudent. Selon Laetitia, "Il est important d'utiliser de bons produits pour respecter la peau. On trouve par exemple énormément de latex et c'est un produits qui peut créer de nombreux problèmes de peaux." Ce produit est facilement trouvable dans les commerces et sur internet.

Pourtant, il peut représenter un réel danger pour la peau comme des réactions inflammatoires. En tant que professionnelle, Laetitia utilise plutôt du silicone. "C'est ce qu'il y a de plus professionnel dans le maquillage. C'est aussi ce qui coûte le plus cher, pour cette raison mes maquillages ont un certain prix, mais moi je respecte la peau et je fais vraiment très attention à ça" confie la maquilleuse.

(Article publié le 3/11/21 mis à jour le 31/10/21).