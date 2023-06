Laetitia Mampaka : "Une personne riche vaut 150 pauvres"

Laetitia Mampaka est en proie à d’affreux doutes… Le monde tourne-t-il à l’envers ? Les petits tracas du quotidien qui l’empêchent de dormir trouveront toujours une réponse dans ses chroniques. Jamais désabusée, toujours drôle et de bonne composition, Laetitia vous fera voir la vie autrement !

Cette semaine, Laetitia parle de l’implosion du sous-marin et des millionnaires qui avaient payé pour monter à bord afin de voir l’épave du Titanic.

Le pire c’est que l’idée était de voir le bateau via un écran télé, disposé dans le sous-marin. Je ne sais pas s’ils étaient au courant mais il y avait une option beaucoup moins chère et bien plus sécurisée, un concept innovant, ça s’appelle le cinéma, 3D IMAX. Il leur suffisait d’aller au Kinepolis, de regarder "Titanic" et là l’histoire était réglée.