Laëtitia Mampaka sur sa voiture : "Elle et moi on a une relation toxique, mais on s’aime quand même"

Comme tous les lundis matin, Laëtitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine, Laëtitia est troublée…

Cette semaine, Laëtitia se plaint des coûts de réparation qu’elle a dû dépenser dernièrement pour sa voiture.

Je vais chez mon garagiste et là il me dit qu’on va faire un état des lieux de ma voiture dans son entièreté. Il me met dans une salle d’attente, on a tous la boule au ventre, on se regarde les yeux dans les yeux en attendant qu’on cite notre nom puis on se lève stressés, comme si on attendait le pronostic vital d’un être cher. Y en a un, pour lui annoncer que sa voiture était à la casse, on lui a sorti : "On a essayé, on a fait tout ce qu’on a pu, mais votre auto nous a abandonné"