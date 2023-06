Laëtitia Mampaka sur le summer body : "Je n'ai jamais compris le concept d'avoir un corps qui s'adapte au maillot"

Laëtitia Mampaka était dans le Réveil de Tipik avec Marco, Lara, François et Audrey !

Laëtitia est en proie à d'affreux doutes... Le monde tourne-t-il à l'envers ? Les petits tracas du quotidien qui l'empêchent de dormir trouveront toujours une réponse dans ses chroniques. Jamais désabusée, toujours drôle et de bonne composition, Laëtitia vous fera voir la vie autrement !

Cette semaine, Laëtitia parle de la chaleur qu'on subit en Belgique, qui indique l'arrivée de l'été. Et qui dit été dit vacances au soleil ! Elle a voulu les préparer longtemps à l'avance pour partir avec son groupe d'amis mais comme chaque année, ça n'a pas pu se faire.

On se sauce un peu, on s'envoie des TikToks d'endroits idylliques, paradisiaques, avec des hôtels luxueux, alors que même à 8 on ne sait pas s'offrir plus que des sièges Ryanair en papier mâché, on ne sait pas faire aller plus loin que dans des dortoirs, je vous explique ! Avec comme seule épreuve de confort essayer de trouver des toilettes propres, je ne sais pas si vous avez déjà essayé mais c'est horrible.