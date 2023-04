Laëtitia Mampaka : "Quand ma mère parle de moi, on dirait que je suis le chapitre qu’elle n’a pas étudié pour l’examen"

Comme tous les lundis matin, Laëtitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine, Laëtitia est troublée…

Cette semaine, Laëtitia s’étonne de la capacité des mères de transformer les échecs de leurs enfants en des réussites lors des réunions de famille.

Par exemple, on ne dira pas que tu as raté ton permis pour la 4e fois, on dira plutôt : "Quand tu es conscient de l’empreinte carbone de la voiture et que tu préfères militer en prenant les transports en commun". On ne dira pas non plus que tu doubles encore une fois ton année scolaire, on dira : "Le système scolaire n’est pas prêt pour des intelligences telles que la tienne". On ne se plaindra pas qu’à 30 ans tu es encore chez tes parents, mais que t’as tellement été aimé et couvé que t’as une bonne éducation et que tu es là pour aider tes parents dans la vie.