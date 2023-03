Laëtitia Mampaka : "Les femmes vieillissent plus vite aux yeux de la société"

Comme tous les lundis matin, Laëtitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine, Laetitia est troublée…

Cette semaine, Laëtitia s’agace de la pression sociale subie par les femmes pour se marier et fonder une famille.

On me demande toujours "C’est quand ton tour", mais qu’est-ce que j’en sais ? Je ne suis pas Irma à ce que je sache ! Passé 25 ans, c’est devenu LA question. J’ai l’impression d’être un pot de yaourt qui va périmer : les gens ne savent pas s’il faut me jeter tout de suite ou si quelqu’un va encore oser y goûter. Pour une raison qui m’échappe, moi, 27 ans, entrepreneuse tranquille qui fais ma vie et célibataire, c’est plus angoissant que Tonton Roger, 45 ans et encore célibataire.