Laëtitia Mampaka : "L’été qui n’en finit pas, c’est le règne du summer body qui refuse de nous quitter "

Laëtitia est en proie à d’affreux doutes. Le monde tourne-t-il à l’envers ? Les petits tracas du quotidien qui l’empêchent de dormir trouveront toujours une réponse dans ses chroniques. Jamais désabusée, toujours drôle et de bonne composition, Laëtitia vous fera voir la vie autrement !

Comme l’été joue les prolongations, Laëtitia se pose une question : que vont devenir nos rituels d’hiver ?

Mais que se passerait-il si nous prolongions l’été à l’infini ? […] Plus de raclette ! Fini les soirées où on s’enfile plus de fromage que de raison, le tout accompagné de lard et de pommes de terre, sous prétexte qu’il fait froid dehors. Avec une telle chaleur, on suerait comme des porcs, et ce ne serait plus une expérience gastronomique, mais un défi sportif !