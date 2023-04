Laëtitia Mampaka : "Je passe 19h par jour sur mon téléphone"

Comme tous les lundis matin, Laëtitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine, Laëtitia est troublée…

Laëtitia a récemment découvert l’application pour voir le temps passé sur son téléphone et elle s’est rendu compte qu’elle en était vraiment devenue esclave. Et ça, c’est dangereux car l’addiction au téléphone peut avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Des études montrent un lien entre le temps d’écran et l’augmentation des signes d’anxiété et de dépression. En gros, plus vous êtes dessus, plus vous risquez d’être dépressif. En même temps, c’est sûr que ce ne sont pas les vidéos de Poupette Kenza, la trend du quoicoubeh ni les clashs de stars de la téléréalité qui vont donner espoir en l’humanité et en un avenir meilleur.