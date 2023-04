Laëtitia Mampaka : "J’essaie de me dire que 30 ans, ça va, c’est le début de la vie"

Comme tous les lundis matin, Laëtitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Ce week-end, Laëtitia s’est replongée dans les journaux intimes qu’elle tenait durant son adolescence. Quand elle avait 13 ans, elle se disait qu’à 30 ans elle serait propriétaire de deux maisons, mariée avec quatre enfants. Elle aura 30 ans dans 2 ans et se sent bien loin de cette vision.

Ma génération est bloquée entre 2 extrêmes, entre celle d’avant qui avait plein d’enfants à mon âge et l’autre qui est CEO, multimillionnaire, qui fait des motivational speakings et qui ont de l’argent grâce à Onlyfans super jeunes. Nous, on est les enfants du milieu : on est invisibles, on attend juste que le temps passe. Puis je n’ai peut-être pas encore réalisé mes rêves mais je suis propriétaire d’un groupe WhatsApp, alors je suis patron à ma manière, et j’ai un iPhone que j’ai payé cash.