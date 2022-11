Laetitia Mampaka dans le Réveil de Tipik : "Il est hors de question qu'on passe l'éternité en jogging Fila!"

Comme tous les lundis matins, Laetitia Mampaka débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Et comme chaque semaine, Laetitia est troublée...

Elle revient du mariage de sa cousine et envisage sérieusement de prendre sa retraite en tant qu'invitée de mariage car c'est tout un budget... Laetitia dresse le bilan, notamment concernant les tenues de mariage...

Nous, les Congolais, on sait que Jésus revient mais on ne sait pas quand. Et il est hors de question qu'on passe l'éternité en jogging Fila, du coup on est obligé d'être en costard-cravate toute la journée ! Ce qui veut dire que pour les mariages, on doit être sur notre 44 !