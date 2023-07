"Laëtitia" : Les proches de la jeune fille réagissent à cette série hommage

En ce début d'été, nous vous diffusons la série "Laëtitia" basée sur une histoire bouleversante. Portée par Marie Colomb et Sophie Breyer, le récit aborde la tragique disparition de Laëtitia Perrais en 2011. Aujourd’hui, le réalisateur nous raconte les réactions de la famille.

"Ils ont vu la série alors qu’on était en mixage, sur un grand écran, dans le noir. A la fin du 6e épisode, ils ne pouvaient plus bouger du tout. C’était très impressionnant. On a attendu 5 minutes dans le noir. Et ils m’ont dit : "On n’apprend rien de plus que ce qu’on savait déjà, et pourtant, on a le sentiment de beaucoup mieux comprendre ce qu’il s’est passé. Comment on en est arrivé là." Et ça, ça restera certainement comme le commentaire le plus fort pour moi. Parce que c’était ça le but de cette série" raconte-t-il.