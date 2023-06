En 2011, ce fait divers s’est transformé en affaire d’État en France et a réactivé le débat sur la récidive . Souvenez-vous, Laëtitia Perrais était enlevée, assassinée puis démembrée. À l’époque elle vivait en famille d’accueil avec sa sœur jumelle. Cette histoire s’est avérée être loin d’un simple fait divers, l’affaire Laëtitia a ému le pays et mis en lumière une France encline à une violence ordinaire.

Durant deux ans, l’écrivain Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille, sa sœur jumelle, ses parents, ses amis, les responsables des services sociaux, l’ensemble des acteurs de l’enquête, gendarmes, juges d’instruction, procureurs, avocats et journalistes. Ensuite, il a assisté au procès du meurtrier en octobre 2015. De cette manière, Ivan Jablonka a pu reconstituer l’histoire de la jeune fille. Il a étudié le fait divers comme un objet d’histoire et sa vie comme un fait social. Et il découvre que Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur. Ce parcours éclaire à la fois sa fin tragique et un phénomène de société tout entier : un monde où les femmes peuvent se faire harceler, frapper, violer et tuer pour le fait d’être femmes.