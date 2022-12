Laetitia Hallyday s’exprime sans langue de bois au sujet de sa relation avec David Hallyday et Laura Smet

Il y a quelques jours, on fêtait tristement l’anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. Cinq ans après son décès, il reste dans la mémoire des gens. C’était une icône, il fait désormais parti du patrimoine culturel.

Une exposition Johnny Hallyday va voir le jour à Brussels Expo à partir du 20 décembre prochain.

Laetitia Hallyday est revenu dans l’émission Quelle Epoque sur France 2 sur cette exposition qui commence en Belgique : "Johnny a voulu combler un manque avec un père qui était belge. Il a un amour pour les Belges."

Je pense que je suis la coupable idéale

Elle est aussi revenue sur sa relation avec David Hallyday et Laura Smet : "Je pense que je suis la coupable idéale, mais en même temps c’est toute la vie de Johnny qui est comme ça. Il faut savoir accepter et ne pas avoir de rancœurs, ne pas avoir de haine. C’est un poison. Dans le deuil, c’était compliqué pour moi."

A la question de savoir s’ils étaient réconciliés, la réponse est assez claire : "Non non, j’aimerais beaucoup. On essaie. Un pas après l’autre, on avance. Le seul qui pourrait régler les choses, c’est Johnny. Il est parti avec beaucoup de choses qu’il a pas réglé de son vivant. Je ne lui en veux pas, mais j’aurais aimé qu’il règle des choses qu’il n’a pas réglées, j’aurais aimé qu’il apaise des rancœurs, des tensions et des actes manqués."

Il faudra voir si David Hallyday souhaite répondre à Laetitia dans les prochains jours.