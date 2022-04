Laetitia Dupret : « Les déchets organiques, c’est l’or noir qu’il faut revaloriser »

Quelle aventure ça a été jusque-là pour Laetitia et ses deux collègues. En plus de quatre ans, l’étudiante est passée par toutes les émotions. " Au début, c’était un tout petit projet étudiant et on s’amusait à fond, c’était trop chouette à faire et on apprenait plein de choses ! C’était vraiment fun à faire ! ".

Jusqu’à ce que ce petit projet ne devienne leur mémoire de fin d’études. " La logique des choses voulait que si on en faisait notre mémoire, on devrait ensuite se lancer à temps plein sur Greenzy ". Le concret arrive donc et avec lui, la peur et l’appréhension pour Laetitia. Il faut dire qu’au moment de se lancer dans le projet entrepreneurial, elle n’avait pas forcément de contact de référence pour l’épauler et la conseiller pour former une base solide. On peut le comprendre, ce n’est pas forcément facile d’avancer sur une route qu’on ne connait pas. En plus de cela, Laetitia a tendance à tout remettre en doute : " D’un côté, c’est positif dans le sens où il est important de pouvoir identifier ce qui ne va pas et de rebondir pour améliorer le projet. De l’autre côté, les doutes qui sont posés sont forts et réels. C’est pour ça qu’il était important pour moi de bien m’entourer et de tenir ce projet avec deux autres cofondatrices ".

Parmi ces difficultés : le fait que Greenzy est une machine hautement technologique, difficile à prototyper et à financer pour des étudiantes. Il y a l’aspect capteurs et application déjà mentionné plus tôt, mais aussi le fait que le projet va jusqu’au bout de son idée d’écoresponsabilité. En effet, Greenzy est fabriqué en Belgique avec des matériaux recyclés et recyclables.

La peur va enfin faire place à la fierté. La fierté d’avoir remporté de nombreux concours pour financer le projet. Celle d’avoir un produit complexe et abouti, qui a accompli un crowdfunding (avec un montant de 55.000 euros) et qui est maintenant médiatisé. Le produit est actuellement en cours d’industrialisation mais il est encore disponible à la prévente.