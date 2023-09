Laëtitia devient la présidente du SGS, le syndicat des grandes sœurs

Laëtitia est en proie à d’affreux doutes. Le monde tourne-t-il à l’envers ? Les petits tracas du quotidien qui l’empêchent de dormir trouveront toujours une réponse dans ses chroniques. Jamais désabusée, toujours drôle et de bonne composition, Laëtitia vous fera voir la vie autrement !

Cette semaine, elle décide de devenir la présidente du SGS, le syndicat des grandes sœurs, ou des mamans intérimaires.

Ce matin, je brise l’omerta ! Je le dis : les parents qui ont la force de faire plus de deux enfants, c’est parce que ce ne sont pas eux qui les éduquent, ce sont les aînées.

Et le pire, c’est qu’après on a l’audace de nous demander quand on va créer notre propre foyer et fonder une famille ? ! Mais vous permettez qu’on se repose, on vient d’élever la vôtre, s’il vous plaît.