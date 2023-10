Laetitia Casta raconte comment elle a repoussé Harvey Weinstein

Laetitia Casta a évoqué le pouvoir comme emprise dans le cinéma.

Invitée de l'émission "Sept à huit" sur TF1, la comédienne est revenue sur sa rencontre avec Harvey Weinstein : "On parle de cinéma, on parle de travail. Et puis lorsqu’il me pose des questions sur ma vie intime, je lui dis que j’ai un homme dans ma vie et je lui montre les photos de mes enfants... Et c’était réglé"

Le producteur de cinéma américain a été condamné à 23 ans de prison ferme pour des violences sexuelles sur plus de 90 femmes.

Laetitia Casta raconte comme elle a décidé de mettre des limites suite à sa rencontre avec le producteur : "Je ne sais pas ce qui s’est passé dans sa tête, mais en tout cas, moi, je suis très claire. C’est tellement dans mes gènes que face à des situations compliquées, j’ai toujours su rebondir. Mais ce n’est pas donné à tout le monde."

L'actrice est à l'affiche du film "Le consentement" inspiré du livre choc de Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff dans les salles le 11 octobre prochain.

Laetitia Casta parle de sa confrontation avec des prédateurs dans son enfance : "Oui, j'ai été confronté à ça bien avant la mode. A 12 ans, en sortant de l'école, je savais reconnaitre le danger. On m'a dit de faire attention dans mon éducation. Lorsqu'une personne sortait du professionnalisme, j'étais capable de lui dire non en sortant par la grande porte, je n'avais pas peur de perdre quoique ce soit."