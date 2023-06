Laeticia Hallyday publie un message émouvant pour les 80 ans de Johnny

Dans ce texte, celle qui a partagé la vie de Johnny Hallyday pendant plus de 20 ans déclare : "Aujourd'hui, jour de ta naissance, je me souviens de toi comme ça, mon âme sœur qui a rendu tout mon monde possible. personne ne me faisait rire comme toi."

Laeticia Hallyday continue sa déclaration en souhaitant un joyeux anniversaire à l'interprète de "Je te promets" : "Avec une gratitude infinie et rien que de l'amour. Endless love.. Joyeux anniversaire mon amour."

En plus de cette publication, Laeticia Hallyday a fait un deuxième post Instagram avec une vidéo de Johnny dans laquelle on le voit adresser un message à sa femme et à ses enfants.

En légende, la maman de Jade et Joy a indiqué : "Mon amour, tu nous manqueras pour toujours. Eternellement imprégné dans nos cœurs. Tu aurais eu 80 ans. Nous allons te célébrer aujourd’hui. Tu es aimé pour toujours."