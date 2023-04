Laeken : le collectif "Save Donderberg" s’apprête à déposer un recours contre la construction d’une école sur ce site naturel

Contrairement à ce qu’avance le collectif, pour la Ville de Bruxelles il n’y avait pas d’autre endroit dans cette zone pour implanter une école. Et selon elle, la pression sur les établissements existants ne va faire qu’augmenter avec la construction de nouveaux logements dans cette zone. "On ne peut pas se permettre de ne plus construire. Vous vous rendez compte, si on devait dire "non, on ne bouge plus" au nom du changement du climatique. Au contraire, il faut évidemment en tenir compte pour construire autrement. Et cette école a été conçue de manière à permettre notamment une grande perméabilité des sols" précise Faouzia Hariche, échevine de l’instruction publique.

Dissensions politiques

Ce projet divise aussi au niveau politique. On connaît la position d’Ecolo au niveau régional sur les friches à Bruxelles. Il défend bec et ongles la préservation de la nature. Sauf qu’ici, c’est un projet local de la Ville de Bruxelles qui a été initié avant l’arrivée des verts au sein de la majorité. Il date déjà d’une dizaine d’années. Du temps où la majorité était composée du PS et du MR qui défend aujourd’hui la sauvegarde des friches. A l’origine, c’est toute la parcelle qui devait être bâtie. Outre l’école et la salle de sport, une cinquantaine de logements devaient aussi sortir de terre. Plusieurs versions du projet se succèdent, puis finalement en 2019, les défenseurs de cette zone naturelle obtiennent la suspension du permis. C’est à ce moment-là qu’Ecolo exige une réunion de la majorité pour revoir le projet. Après de vives tensions, les verts obtiennent la suppression de la plupart des logements. Il faut dire que la pression des opposants reste vive avec une pétition qui a récolté plusieurs milliers de signatures. Quasi plus de logements donc, mais les socialistes ne lâchent pas l’école. Les verts n’obtiendront pas plus. C’est mieux que rien, disent-ils, mais il se serait bien passé de cet encombrant dossier.