"Lady Snowblood", le manga sanglant qui inspira Kill Bill à Quentin Tarantino

Publié dans la collection Sensei des éditions Kana, le manga "Lady Snowblood" éblouit autant par sa forme que par son contenu. Cet intégral de plus de 1400 pages s’est imposé comme une œuvre incontournable et majeure. Et son héroïne, Yuki, est devenue l’une des plus intrigantes tueuses du neuvième art. L’épopée sanglante de cette justicière implacable parviendra même jusqu’aux oreilles d’un certain Quentin Tarantino donnant naissance à l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre : Kill Bill.