Lady Red Charm : l’effeuilleuse burlesque de Charleroi

Connaissez-vous l’effeuillage burlesque ? Cette pratique artistique peu connue consacre l’art de se déshabiller tout en se reposant sur les codes théâtraux et vestimentaires des années 20. C’est du strip-tease, mais plus glamour et avec plus de mise en scène. L’effeuillage burlesque, c’est la passion de Caroline Dumont, alias Lady Red Charm. Ancienne journaliste, cette carolo a tout plaqué pour vivre de cet art de scène.

"Lady Red Charm, c’est un personnage flamboyant qui s’inspire des pin-up des années 20. C’est une femme fatale qui aime jouer avec son corps et son public", explique-t-elle.

Aujourd’hui, Caroline se produit à Charleroi mais aussi sur la scène du Cabaret Mademoiselle à Bruxelles. Pour y arriver, elle a suivi plusieurs formations, notamment à Paris. "Tout le monde peut faire du burlesque. Mais il y a quand même quelques techniques à apprendre. Enlever un gant, ce n’est pas comme enlever une moufle."

Faire de l’effeuillage burlesque, c’est aussi raconter une histoire via le déshabillement "Ce qui est important, c’est comment on arrive à la nudité finale. On enlève d’abord les petits éléments, et puis les plus gros. On utilise aussi l’humour."