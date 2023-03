Lady Gaga : trois tubes qui sont inspirés de mélodies de la musique classique

Autre tube de la chanteuse américaine influencé par la musique classique, Born this Way, sorti en 2011 sur l’album du même nom. La citation est un peu moins poussée : ce n’est pas dans la chanson mais juste dans le clip que Lady Gaga invoque une partition classique. C'est la musique de Sueurs froides (Vertigo). Après s’être inspirée de Bach, compositeur baroque du XVIIIe siècle, après Vittorio Monti, actif à la fin du XIXe et au début du siècle passé, Lady Gaga emprunte à un compositeur bien établi dans le XXe siècle : Bernard Herrmann. En 1958, Alfred Hitchcock propose à Herrmann d’écrire la musique de Sueurs froides. Une bande originale qui va donc inspirer Lady Gaga en 2011 pour Born this Way.