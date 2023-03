Lady Gaga sans maquillage aux Oscars : la performance surprise dont tout le monde parle

Et pourtant, la chanteuse a marqué les esprits à sa manière. Elle est apparue sur scène pour délivrer une performance surprise de son titre, débarrassée de sa robe et de son maquillage, portant un simple t-shirt gris et un jean déchiré.

"Cette chanson est très personnelle à mes yeux et je pense que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin d’énormément d’amour pour avancer dans cette vie et on a tous besoin d’un héros parfois. Des héros, il y en a tout autour de nous dans des endroits discrets, mais je pense que vous pouvez être votre propre héros, même si vous vous sentez brisés à l’intérieur", a-t-elle déclaré avant le début de sa prestation acoustique.