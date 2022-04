Lady Gaga s'est encore faite remarquer pour son comportement exemplaire

Contrairement à certaines célébrités avec leurs exigences folles, Lady Gaga a toujours été applaudie pour son comportement exemplaire. Une fois de plus, elle s’est fait remarquer positivement lors de la cérémonie des Oscars et des Grammys.

L'attitude irréprochable de la star avait déjà été soulignée par certaines personnes qui ont travaillé avec elle. Ces derniers ont révélé qu’elle était souriante, gentille, simple et généreuse.

Il y a deux ans, la chanteuse s’identifiait déjà comme une "gentille punk" lors d’une interview d’Oprah Winfrey. "Je pense que ma carrière a grandi et changé et que j’ai fait différentes choses, je suis devenu très conscient de ma position dans le monde et de ma responsabilité envers l’humanité et envers ceux qui me suivent. Et je me considère comme une gentille punk. Je repense à tout ce que j’ai fait et je regarde ce que je fais maintenant, et les punks, vous savez, ont une sorte de réputation d’être rebelles, non ? " a-t-elle confié.

Voici d’autres raisons pour lesquelles on devrait faire de Lady Gaga son exemple à suivre.