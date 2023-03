Lady Gaga répète "Hold my hand" dans sa tenue des Oscars avant de monter démaquillée sur scène

La chanteuse a créé la surprise avec sa performance minimaliste à la 95e cérémonie des Oscars. Elle est revenue sur l'événement sur TikTok.

Lady Gaga est arrivée aux Oscars vêtue d'une robe Versace hyper glamour, puis a troqué sa robe pour un t-shirt et un jeans pour une interprétation live de son titre Hold my hand, que l'on retrouve dans Top Gun : Maverick. Après avoir fait le buzz, elle a dévoilé en vidéo sur TikTok la répétition de sa prestation. On voit la chanteuse jouer au piano dans sa chambre d'hôtel, cette fois-ci maquillée et dans sa robe, telle qu'elle est apparue sur le tapis rouge.

"La répétition que personne n'a vu. Je vous aime tous, merci de soutenir cette chanson qui signifie tellement à mes yeux", a-t-elle écrit sous son TikTok.

L'un des producteurs exécutifs des Oscars, Ricky Kirshner, a expliqué à l'Hollywood Reporter que Lady Gaga "voulait que sa performance soit brute et que le public voie la vraie Gaga" lors d'une interview sur sa performance de dernière minute. Elle a insisté sur l'importance qu'a la chanson à ses yeux et qu'elle voulait la chanter, non pas comme une prestation "pour les Oscars", mais plutôt révéler une facette d'elle-même. "C'est exactement ce qu'on a essayé de capturer sur scène", a-t-il ajouté.