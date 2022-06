Lady Gaga, prochaine Harley Quinn dans la suite musicale du "Joker"?

La chanteuse et actrice serait en train de négocier le rôle d’Harley Quinn dans la suite du Joker. Et comme on apprend que ce prochain Joker : Folie à deux de Todd Phillips sera une comédie musicale, on comprend que Lady Gaga pourrait facilement succéder au personnage tenu jusqu’ici par Margot Robbie.

La semaine dernière, on apprenait du réalisateur américain que le script de la suite du Joker était terminé et que, même s’il n’a pas encore signé avec la Warner, Joaquin Phoenix était sur le coup. À présent, le Hollywood Reporter rapporte que des pourparlers auraient débuté avec Lady Gaga pour reprendre le rôle d’Harley Quinn (incarné par Margot Robbie dans Suicide Squad et Birds of Prey). Cette "Folie à deux" ne serait donc plus seulement celle de notre ami Arthur Fleck mais aussi celle de notre féministe psychopathe préférée Harleen Quinzel. Une suite au Joker sous forme de comédie musicale et avec le duo Joaquin Phoenix/Lady Gaga, on ne peut qu’espérer que le deal aboutira !