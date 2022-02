Lady Gaga, OrelSan, Angèle : Les documentaires musicaux envahissent les écrans

Un documentaire au Fame montre l’artiste britannique Charli XCX, bloquée chez elle par le confinement, tenter d’enregistrer un album en s’appuyant sur les compétences de certains de ses fans, par écrans interposés.

"Ça s’appelle 'Alone together' et ça encapsule tout le paradoxe contemporain : être connectés en restant isolés, décrit Benoît Hické, autre programmateur de Fame. Et ça décortique la création musicale, comment ça se fabrique. Ça peut parler aux fans et aux non-fans".