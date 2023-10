Lady Gaga ne paiera pas les 500.000 dollars de récompense pour ses chiens enlevés en 2021

Mais McBride ayant affirmé qu’elle avait trouvé les chiens attachés à un poteau, elle a déposé plainte contre Gaga car elle n’a pas reçu sa récompense de 500.000 dollars ! Et comme on est aux États-Unis, l’avocat a rajouté 1,5 million de dollars de dommages et intérêts car sa cliente aurait "souffert" d’une "angoisse mentale"!