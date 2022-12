Lady Gaga fait la danse de "Mercredi" sur sa chanson, comme sur TikTok

La danse de Mercredi Addams dans l’épisode 4 de la série de Tim Burton est devenue LA trend TikTok du moment ! Même Lady Gaga s’y est mise.

Pendant la soirée Rave’n Dance de la Nevermore Academy, Mercredi Addams réalise une chorée que son interprète, Jenna Ortega, a inventée en s’inspirant des danses gothiques des années 80.

Si dans l’épisode 4 de la série de Tim Burton qui fait sensation, la fille de Gomez et Morticia se dandine sur "Goo Goo Muck" de The Cramps, sur TikTok, les utilisateurs dansent comme Mercredi sur une version accélérée de "Bloody Mary" issu de l'album "Born This Way" de Lady Gaga. Le hashtag #wednesdayaddams qui cumule actuellement des milliards de vues, comprend des cosplays de Mercredi, des édits de la scène ainsi que des reprises de la chorée. Et parmi les utilisateurs de la plateforme qui ont participé au challenge en reproduisant la chorée, il y a Lady Gaga elle-même !