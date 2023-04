Lady Gaga et Joaquin Phoenix secourent un membre de l’équipe de Joker : Folie à deux

Après avoir découvert les premières images de Lady Gaga en Harley Quinn pour Joker : Folie à deux, des photos de Lady Gaga et Joaquin Phoenix secourant un des membres de l’équipe circulent sur Internet.

La chanteuse et l’acteur étaient en train de tourner une scène sur les marches emblématiques du Bronx, celles qui relient les avenues Shakespeare et Anderson. La scène a été perturbée lorsqu’un membre de l’équipe est tombé par-dessus la balustrade. Gaga et Joaquin se sont précipités pour aider l’homme. Ensuite, ils se sont assurés qu’il allait bien avant de reprendre le tournage.

Plus de peur que de mal, les méchants du film ont pu continuer à danser et à chanter.