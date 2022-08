Lady Gaga, découvrez la réaction de cette fan de 6 ans qui assiste par surprise à son concert

Lady Gaga a fait vibrer ses fans européens avec la première partie de sa tournée The Chromatica Ball qui s’est clôturée en Europe par deux concerts à Londres les 29 et 30 juillet dernier. L’actrice phare d’A Star Is Born a donné six concerts sur notre continent, à Düsseldorf, Stockholm, au Stade de France, à Arnhem et les deux derniers à Londres.

Un show exceptionnel pour les fans puisque la chanteuse y a interprété ses plus grands tubes, Just Dance, Rain on Me, Shallow, Always Remember Us This Way et bien d’autres encore.

Les 29 et 30 juillet derniers, c’est donc au Tottenham Hotspur Stadium, devant 46.000 spectateurs, que Lady Gaga se produisait pour les derniers shows de sa partie européenne. Dans le public, l’artiste ne le savait pas, mais une petite fille de 6 ans vivait le plus beau moment de sa vie.

Dans une vidéo TikTok, on découvre une petite fille qui dance sur un titre de Lady Gaga en 2018, puis une succession de moments similaires entre 2018 et 2022, karaoké Gaga lors d’un trajet en voiture, reprise à la guitare depuis son lit. Et puis, nous découvrons la fillette de six ans qui se balade dans les rues de Londres sans savoir où ses mamans l’emmènent. Ce n’est qu’une fois dans le stade qu’elle a réalisé avec émerveillement qui allait se produire devant elle.

Et dès les premières notes du show, la petite fille a eu des étoiles plein les yeux, pour l’intro de Bad Romance, elle s’est levée afin de danser au rythme de ce tube intemporel. Une petite fille aux anges qui ne résiste pas à l’envie de proposer sa meilleure chorégraphie sur Sour Candy et qui ne cache pas son émotion face aux flammes qui apparaissent lors du titre Telephone.

Cette touchante vidéo qui montre le plus beau moment de la vie de cette petite fille comptabilise aujourd’hui 200.400 vues, espérons que Lady Gaga la découvre.