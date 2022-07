Lady Gaga de retour avec la tournée "Chromatica Ball"

Après cette première date, on en sait un peu plus sur l’univers de la tournée. On découvre un décor grandiose et brutal comme elle le décrit elle-même sur son Instagram en écrivant "Bienvenue dans mon musée de la brutalité". Sa scénographie représente Babylone et sa dureté matérialisée par un décor reproduisant le béton. Côté spectacle, il met en scène les différentes étapes vécues par Lady Gaga. Et le tout est mis en lumière par une panoplie de tenues tantôt futuristes, tantôt extravagantes mais toujours remarquables.