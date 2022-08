Lady Diana, une icône intemporelle qui inspire (aussi) la génération TikTok

Et qu’on ne s’y trompe pas. Tandis qu’une poignée de publications fait référence à la vie, voire à l’accident tragique, de Lady Diana, c’est bel et bien son style qui s’impose sur le réseau social chinois. Un style autrefois pointé du doigt qui fait aujourd’hui figure d’exemple pour les plus jeunes générations, et ce jusqu’aux pièces de mode qui ne faisaient pourtant pas l’unanimité autrefois. Même ses coiffures, que l’on pourrait croire dépassées aujourd’hui, font l’unanimité sur le réseau préféré des Z. L’utilisatrice @70srose, qui se plait à reproduire les looks vestimentaires et capillaires rétro de nombreuses célébrités, compte parmi les nombreux Tiktokeurs qui multiplient ceux inspirés de la princesse de Galles, lui rendant régulièrement hommage.