Lady Di, Freddie Mercury, Michael Jackson : à quoi ressembleraient-ils aujourd’hui si rien n’était arrivé ?

As If Nothing Happened est une série de portraits actualisés de célébrités disparues. La particularité de ces portraits, c’est qu’ils ont été réalisés par une intelligence artificielle qui a vieilli traits des plus grandes stars parties trop tôt.

Alper Yesiltas est avocat et photographe à Istanbul depuis quelque temps, il travaille sur un projet photographique conceptuel. Avec les avancées technologiques en matière d’intelligence artificielle, l’artiste s’est rendu compte que tout ce qui est imaginable peut être illustré. Dans un article qu’il a rédigé, il explique la genèse de son idée : "Quand j’ai commencé à bricoler avec la technologie, j’ai vu ce que je pouvais faire et j’ai pensé à ce qui me rendait le plus heureux : je voulais revoir devant moi certaines personnes qui me manquaient et c’est ainsi que ce projet a vu le jour."