'‘Lady Coryell’' de Larry Coryell, l’album d'un virtuose du jazz et du rock

Après notre premier épisode consacré à ‘Bitches Brew’de Miles Davis en 1970, revenons quelques années auparavant avec un album qui jette les bases de cette fusion entre le jazz et le rock : ‘Lady Coryell’

Sur l’album ‘Lady Coryell’de 1968, le guitariste américain Larry Coryell, âgé de 25 ans, possédait déjà une technique de virtuose et une riche imagination harmonique et mélodique. Il utilise ici ses dons pour construire des performances tourbillonnantes, souvent intensément psychédéliques, qui traversent sans heurt le paysage du jazz et du rock.

Il monte le groupe Foreplay (1969), qui se transforme en The Eleventh House quatre ans plus tard. Surnommé le " Parrain du jazz fusion ", le musicien, très demandé en séances de studio, poursuit sa carrière de leader et, après un virage acoustique avec le guitariste belge Philip Catherine (sur Twin House, 1977), il revient à la guitare électrique. Aux côtés de John McLaughlin et Paco de Lucia, il intègre The Guitar Trio le temps d’une tournée avant d’être remplacé par Al di Meola en raison de son addiction à la drogue. Il continue d’enregistrer pour différents labels au cours des années 1980 et 1990 et connaît un regain d’intérêt avec les albums Tricycles (2004), Laid Back & Blues : Live at the Sky Church in Seattle (2006) et Impressions : The New York Sessions (2007). Avec son nouveau groupe The Wild Hive Players, il réalise trois albums dont le dernier, Heavy Feel (2015). La re-formation de The Eleventh House pour l’album Seven Secrets marque son testament musical après son décès d’une crise cardiaque, le 19 février 2017, à l’âge de 73 ans.