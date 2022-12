Ladies in Rock : Vanessa Paradis

Mais c’est sa grande histoire d’amour avec Johnny Depp qui contribuera à sa ''légende''. La petite frenchie et l’une des plus grandes stars américaines ! Leur relation alimentera les fantasmes pendant 14 ans. De cette union naîtront deux enfants : Lily-Rose et Jack Depp. Lily-Rose, suivant exactement le même fabuleux destin que sa maman, est déjà actrice et égérie de Chanel à 16 ans.