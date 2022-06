Ladies in Rock : Linda Ronstadt, une carrière hors norme !

Plus de 60 millions d’albums vendus à travers le monde et une intronisation en 2014 au Rock and Roll Hall of Fame ; voici l’incroyable palmarès de Linda Ronstadt. Un palmarès à la hauteur de cette artiste phénoménale qui a exploré tout au long sa carrière des différents styles comme le Rock, la Country, le Rhythm and Blues, la New wave, la comédie musicale, l’opérette mais aussi l’opéra. Son succès sera tel aux États-Unis qu’elle fera six fois la couverture de Time. Du jamais vu pour une femme à l’époque.

Née en Arizona en 1946 Linda Maria Ronstadt grandit dans un ranch avec ses deux frères et sa sœur. A l’adolescence elle monte avec eux un petit band ''The three Ronstadt''. Grisée par cette aventure Linda part s’installer à Los Angeles en 1964 pour devenir chanteuse professionnelle. Elle débute avec le groupe de folk ''The Stone Poneys''. Après trois albums sortis en 15 mois le groupe se sépare et Linda se lance en Solo.