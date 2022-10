Ladies in Rock : Kim Deal, ex-bassiste des Pixies et chanteuse de The Breeders

Avec Kim Deal c’est le Rock aux sonorités adolescentes, le son de l’éternelle jeunesse. Kim a été le pilier de trois groupes de Rock dont deux majeurs des années 90. Kim est résolument cool !

Fin septembre 2022, les Pixies, le groupe de rock originaire de Boston révélera son huitième album studio, ''Doggere''l, un son tout droit sorti des Nineties. L’album de douze titres arrive trois ans après leur dernier œuvre, ''Beneath the Eyrie'' et constituant ainsi le quatrième album du célèbre groupe de rock alternatif depuis leur reformation en 2004. Le groupe s’était séparé en 1993 après avoir sorti quatre albums, notamment des suites des tensions entre le fondateur et leader de la formation, Black Francis, et la bassiste Kim Deal, partie former le groupe The Breeders. La bassiste quitta définitivement les Pixies en 2013.