Deux albums suivront "Chroniques et Fantaisies" en 2017 et "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko à la philharmonie de Paris" en 2020. Performeuse live hors norme Catherine donne l’impression d’être une gamine sur scène, l’esprit rock en plus. Elle se révèle et se réinvente à chaque concert le tout du haut de sa belle soixantaine. La scène cet endroit sacré où la jeunesse éternelle est possible.