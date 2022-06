Ladies in Rock : Amy Macdonald, chanteuse écossaise à la voix de contralto

L’album ''This is the Life'' sort en 2007. C’est revenant d’un concert de Pete Doherty qu’Amy compose le single titulaire de l’album, son premier grand succès. Un titre qui cartonne en Europe, explosant dans les charts en Espagne, en Allemagne ou en Italie, tout en séduisant le Royaume-Uni où son album est double platine. Un album entièrement écrit et composé par elle. Les autres singles ''Mr Rock & Roll'', ''L.A.'' et ''Run'' en sont tirés.