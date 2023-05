Ladies European Tour : Manon De Roey décroche un ticket pour l'US Women's Open à Wanze

Manon De Roey a décroché lundi son ticket pour l'US Women's Open en terminant le tournoi qualificatif sur le parcours de Naxhelet à Wanze à la troisième place.

Sur le golf où s'est déroulé le Belgian Ladies Open le week-end dernier, l'Anversoise a obtenu le précieux sésame, une entrée pour le troisième majeur de la saison qui se déroulera à partir du 6 juillet à Pebble Beach en Californie.

Elle a déjà obtenu sa place pour le British Open, le Scottish Open et l'Evian Masters. Dans un tournoi joué sur deux tours, De Roey a terminé son premier passage en 74 coups, de quoi la placer à la 23e place.

Son deuxième tour se devait donc d'être de meilleure facture pour espérer une qualification, et la joueuse de 31 ans a répondu présente.

Malgré deux bogeys et un double bogey, elle a réussi six birdies et un eagle pour boucler les 18 trous en 68 coups, la meilleure performance du jour.

Son total de 142 coups n'était devancé que par l'Autrichien Emma Spitz, avec 139 coups, et l'Anglaise Alice Hewson avec 141.

L'amatrice de 17 ans Savannah de Bock a terminé à une dixième place partagée après des tours bouclés en 74 et 71 coups pour un total de 145.