Ladies European Tour : Manon De Roey commence le Belgian Ladies Open, à Wanze, à la 6e place

Manon De Roey occupe la sixième position à l'issue de la première journée du Belgian Ladies Open, tournoi de golf du Ladies European Tour doté de 300.000 euros, vendredi, sur le parcours du Naxhelet à Wanze.

L'Anversoise, 31 ans, a rendu une carte de 69, trois sous le par, après cinq birdies et deux bogeys. Elle compte trois coups de retard sur la Suédoise Anna Magnusson. Cette dernière possède deux coups d'avance sur la Japonaise Yuri Onishi, la Norvégienne Madelene Stavnar, la Suissesse Vanessa Knecht et l'Espagnole Maria Prat.

"Dans l'ensemble, je suis satisfaite", a commenté De Roey. "J'ai commis des fautes ici et là, mais avec un tour en 69 coups et une sixième place, je suis bien partie. Je suis surtout heureuse de jouer à nouveau devant mon public. Sur le circuit américain, on attend toujours de voir si je peux être compétitive et c'est ennuyeux." "La semaine prochaine, je resterai à la maison", a-t-elle poursuivi. "J'espère pouvoir encore participer à quelques tournois aux Etats-Unis. Je suis de toute façon assurée de participer au British Open, au Scottish Open et à l'Evian Masters. Je vais à présent me concentrer sur le Belgian Ladies Open. Une solide prestation serait une satisfaction non seulement pour moi, mais aussi pour le public."

Céline Manche a réussi un bon premier tour. Grâce à une carte de 70, deux sous le par, elle pointe au 16e rang et est la première parmi les amateurs. Savannah De Block, 17 ans, a rallié le club-house en 71 coups et se classe au 29e rang. Sophie Bert a fini dans le par et est 40e. Lien Willems et Diane Baillieux ont terminé la journée en 78 et 80 coups et auront des difficultés à passer le cut.