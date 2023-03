Ladies Café : Typh Barrow, Aucklane, Charles, Marcella Di Troia, Catherine Graindorge et BJ Scott à l’affiche !

Catherine Graindorge est une violoniste, altiste, compositrice et comédienne basée à Bruxelles. Au fil des années, elle a construit son métier en mélangeant les disciplines, en créant des spectacles de théâtre en tant qu’auteure et comédienne, en composant de la musique pour ses propres spectacles et pour les autres et en jouant dans différentes formations musicales.

Depuis 2012 et la sortie de The Secret of us all, son premier album solo, elle a multiplié les collaborations avec des artistes tels que John Parish (PJ Harvey), Hugo Race (Nick Cave and the Bad Seeds), Pascal Humbert et Bertrand Cantat (Detroit), Nick Cave, Warren Ellis, Mark Lanegan (Jeffrey Lee Pierce Project) mais aussi composé pour la danse, le théâtre et le cinéma (avec une nomination Magritte pour sa bande originale du Chant des Hommes).

En septembre 2022, elle sort The Dictator, un EP 4 titres avec Iggy Pop comme invité, sur Glitterbeat Records.

Elle prépare actuellement un nouveau projet musical avec notamment Simon Jones (And also The Trees) et Pascal Humbert (16 Horsepower).

En mai 2023, elle sortira le 4ème album de son trio Nile On waX (Tonzonen records).